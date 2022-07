Due operai morti sul lavoro nella giornata di sabato 2 luglio. Intorno alle 6 del mattino, un lavoratore di 50 anni, ha perso la vita dopo un grave incidente avvenuto nel piazzale di carico-scarico merci di un supermercato in via Andrea Costa a Forlì. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia e sul posto, a coadiuvare l’attività delle forze dell’Ordine, è intervenuto anche il personale della Medicina del Lavoro. Il 50enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena dove è morto poco dopo, a causa delle lesioni riportate.

“Una situazione inaccettabile che riguarda tutta l’Italia; nella provincia di Forlì-Cesena inoltre il dato allarmante spicca proprio per il settore dei trasporti e della logistica, dove confrontando i primi 5 mesi del 2021 con quelli del 2022 il numero di infortuni è più che raddoppiato” scrivono in una nota Cgil, Cisl e Uil. “Un dipendente dell’azienda di autotrasporti ‘Corticchia’, con sede a Casemurate, Forlì, – spiegano i sindacati – ha perso la vita nel corso delle operazioni di carico e scarico presso il magazzino del supermercato Famila di via Andrea Costa. Il lavoratore è stato travolto dalla merce che stava scaricando, ma restano ancora molti punti da chiarire”. Cgil Forlì, Cisl Romagna e Uil Forlì, congiuntamente alle categorie del Terziario e della Logistica chiedono che venga fatta luce al più presto su quanto accaduto, e il pensiero va alla vittima, alla sua famiglia, a tutte le persone, lavoratrici e lavoratori, morti sul lavoro. Nessuna attività è più al sicuro – conclude la triplice sindacale – gli infortuni aumentano in tutti i settori, il problema è serio, serve un impegno delle Istituzioni e della politica non più rinviabile”.

L’altro incidente è avvenuto a Perugia dove un operaio di 57 anni è morto a Ponte San Giovanni presso la sede di Umbra Acque, per la quale lavorava. In base alla ricostruzione fornite dai carabinieri è stato schiacciato dal crollo di una parete mentre era alla guida di un camion.

Il mezzo – riferiscono i militari – trasportava un escavatore che, per cause in corso di accertamento, urtando la parete di uno stabile ne ha provocato il distacco. Sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, personale del 118 e dell’Asl.