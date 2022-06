Sabato 2 luglio Francesca Pascale sposerà Paola Turci. La notizia è stata resa nota dal Corriere della Sera. Da qualche anno si rincorrevano le voci di una relazione tra l’ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantante, una storia che non era mai stata ufficializzata dalle protagoniste. Nemmeno mai smentita, diventata di dominio pubblico ad agosto 2020 dopo le foto pubblicate dal settimanale “Oggi” che mostrava le due donne in compagnia, tra effusioni e un bacio appassionato, su uno yacht in vacanza.

Quattro mesi prima di questi scatti era stata comunicata la fine della relazione tra il leader di Forza Italia e Pascale. Una storia resa nota nel 2012, anche se fin dal gennaio 2011 il Cavaliere aveva rivelato di avere una nuova compagna, senza rivelare la sua identità. La conosceva da tempo come fondatrice del club “Silvio ci manchi”. Il fatidico sì tra Pascale e Turci sarà pronunciato sabato in Toscana, ufficiato al Comune di Montalcino mentre i festeggiamenti si terranno al Castello di Velona. Nessun riferimento, per ora, sui social delle due future spose, nessun indizio per una cerimonia destinata a pochi intimi.

Lo scorso 19 marzo Silvio Berlusconi aveva festeggiato con la nuova compagna Marta Fascina, un matrimonio all’americana, senza alcun valore legale e patrimoniale. “Avrei potuto mangiarci sul quel pettegolezzo, invece ho rifiutato copertine, soldi. Il mio silenzio ha comunicato che non è necessario dire quello che sei“, ha dichiarato Paola Turci qualche settimana fa a Oggi. Un anno fa al settimanale F aveva ribadito: “Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo.”