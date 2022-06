Cosa potrebbe desiderare un padre per la figlia? Tante cose. Michael Owen non pare essere molto a suo agio da quando Gemma, sua figlia, partecipa al reality “Love Island”. L’ex calciatore del Liverpool, Real Madrid e Inghilterra, pallone d’oro nel 2001, è stato immortalato con lo sguardo perplesso di chi affronta l’inaspettato. E leggere sui social le opinioni riservate alla ragazza dagli appassionati della trasmissione non deve essere stato d’aiuto. Anzi, avrà accentuato il disappunto.

La casa dell’amore ha “consacrato” Gemma, soprattutto quando gli autori le hanno chiesto di fare una sfilata. Tra provocazioni, carezze, pose sensuali e labbra vicine, quasi a toccarsi, la sua vittima (cioè il concorrente che doveva “conquistare”) ha ceduto in un istante. Gemma, 19 anni, è entrata in scena con calze a rete, perizoma nero e aderente, top corto, tacchi a spillo e una coda di cavallo. Una lap dance eseguita con leggerezza e sensualità ha conquistato il concorrente (grandi innovazioni nei reality eh? A tutte le latitudini…). Lo show si è svolto davanti agli occhi del compagno Luca Bish e del padre Michael. L’ex calciatore ha commentato su Twitter con un emoji che si copre il volto. In un’intervista, inoltre, aveva confessato che avrebbe spaccato la televisione se fosse accaduto qualcosa di spiacevole. C’è da chiedersi se sia ancora integra.