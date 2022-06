Nuovo colpo della Corte Suprema statunitense: nell’ultima sentenza ha posto un limite ai poteri dell’Agenzia per l’ambiente federale (Epa) per lottare contro le emissioni di gas serra. Schierandosi con un gruppo di Stati repubblicani, guidati dal West Virginia, la Corte ha inflitto un colpo notevole agli sforzi dell’amministrazione di Joe Biden di combattere il cambiamento climatico.

Gli Stati, tra cui Texas e Kentucky, come riporta il Guardian, avevano infatti avviato una causa insieme ad alcune grandi compagnie del carbone per limitare, appunto, i poteri dell’Epa: l’agenzia ora non potrà fissare i limiti generali alle emissioni delle centrali elettriche a carbone che producono il 20% di tutta l’elettricità degli Stati Uniti.

Il caso sollevato dal West Virginia e dagli altri stati, riporta il Guardian, era “insolito” perché si basava sul Clean Power Plan, una strategia volta a combattere il cambiamento climatico di origine antropica introdotta da Barack Obama che mirava a ridurre le emissioni delle centrali elettriche a carbone ma che non è mai entrata in vigore. Il caso, spiega ancora la testata, non solo trattava un regolamento inesistente, ma tirava in ballo anche leggi che non sono menzionate nella Costituzione e che per gli studiosi “non hanno basi in nessuno statuto federale”.

Nonostante questo, con la solita maggioranza di 6-3, i massimi giudici hanno deciso di schierarsi con il West Virginia, un importante stato minerario. Si tratta del più importante caso sul cambiamento climatico presentato alla Corte Suprema in più di un decennio, riporta ancora il Guardian.