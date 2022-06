“No, non lo so chi è. Prima che dico cavolate, non ne ho idea“. Queste parole le ha pronunciate Elisa Esposito, la ‘prof’ del corsivo. Contestualizziamo. La tiktoker (813.2mila follower su TikTok) di recente è stata invitata ad una puntata di RDS Next, la web radio dedicata ai giovanissimi. Elisa si è quindi cimentata nella lettura – in corsivo – di alcuni versi della Divina Commedia. “Nel mezzo del cammin di nostra vita…”, ha cominciato a leggere quando uno dei due conduttori – Andrea Fratino – l’ha interrotta e le ha chiesto: “Sai chi è questo?“. Silenzio. A quel punto la risposta inaspettata della tiktoker. Quindi il conduttore ha insistito: “Però secondo te chi è?”. Ancora silenzio. La ‘prof’ ha provato a leggere qualcosa sul foglio che teneva in mano, quindi Fratino è intervenuto nuovamente: “No, lì non c’è scritto”. Allora lei ha concluso: “No, infatti. Boh, non ne ho idea“. Sì, ovviamente era Dante Alighieri. Ieri 18 giugno, il video è stato ripubblicato anche dalla pagina Webboh, che ha riportato la reazione della tiktoker la quale si sarebbe difesa così: “State facendo un dramma sulla Divina Commedia quando il 90% degli italiani non sa manco fare due per due (questo dovrebbe consolarci? ndr). Mollatemi, insegno il corsivo, non letteratura. Non lo sapevate neanche voi. Si scherza eh”. Dura la reazione social, anche da parte dei suoi coetanei: “Taci. Sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane”, ha scritto l’influencer Gabriele Montuori. “Ma come si fa, scusate”, “In verità mi sa che solo lei non lo sa”, “Fosse un altro canto della Divina Commedia capirei, non si può saperla a memoria. Ma cavolo: è la parte più famosa, come si fa a non conoscerla?”, alcuni dei commenti. “Tutta colpa di Andrea ahahaha”, ha invece scritto l’altra conduttrice del programma, Anna Ciati. “Non pensavo di metterla in difficoltà con questa domanda“, ha quindi replicato Andrea Fratino.