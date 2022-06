L’emozione gioca brutti scherzi. E l’apertura di “LoveMi”, il concerto benefico organizzato da Fedez e J-Ax in Piazza Duomo con lo scopo di raccogliere fondi per la Fondazione Tog (onlus specializzata nella riabilitazione di bambini affetti da malattie neurologiche complesse), è stata alquanto singolare. Aurora Ramazzotti, conduttrice dell’evento insieme a Elenoire Casalegno, ha avvertito il “peso” della diretta e, durante la presentazione del primo artista, ha compiuto un imbarazzante passo falso, lanciando l’esibizione di Rose Villain e non quella di Rosa Chemical, come da copione. Ma andiamo con ordine. Terminati i saluti iniziali, la Casalegno ha scaldato il pubblico con degli indizi su Rosa Chemical, per poi affidare la presentazione ufficiale a Ramazzotti: “Avete capito, siete già carichi, è con noi Rose Villain”. Pochi secondi e la conduttrice si è subito resa conto di aver preso uno spiacevole scivolone: “No, Rose Chemical, scusatemi, sono emozionata”, ha spiegato con un sorriso imbarazzato. In suo soccorso è intervenuta la Casalegno: “Aurora, ci sta, è la diretta”. Diciamo “il bello della diretta”.