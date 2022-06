In queste ore gli organizzatori di “Love Mi” stanno facendo gli scongiuri per le previsioni del tempo su Milano con allerta gialla dalle ore 18 (quando dovrebbe iniziare lo show) per forti temporali. Nonostante le previsioni sono già centinaia gli spettatori accalcati sotto il palco in piazza Duomo. Il concerto benefico è organizzato da Fedez a favore di TOG – Together To Go, la Onlus diventata un centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare Paralisi Cerebrali Infantile e Sindromi Genetiche con Ritardo mentale. Sul palco previsti 22 artisti presentati da Eleonoire Casalegno, Aurora Ramazzotti con Gabriele Vagnato. Il live sarà trasmesso in diretta dalle 18 su Mediaset Infinity e dalle 19 su Italia Uno.

Questi l’ordine degli artisti che si esibiranno sul palco: Caneda (Il ragazzo d’oro), MyDrama (Soli, Mantra), Frada (Mosca, Sotto casa tua), Cara (Le feste di Pablo, Preferisco te con Chadia Rodriguez, Come mai), Paulo (Vogia, Cielo Drive, J), Beba (Regole, Demodè), Rosa Chemical (Britney, Polka 2, Polka 3, Londra, Polka1), Rose Villain (Gangsta, Piango sulla Lambo, Michelle, Elvis, Chico), MILES con Anna (1o minuti di set), Mara Sattei (Milano, Parentesi, Ciò che non dici, Altalene), Nitro (Rotten, Pleasantville, Mama e Trankillo con Vegas Jones), Vegas Jones con Room9 e Nika Paris (Amnesie) Ariete (Tutto con te, L’ultima notte, Castelli di lenzuola), Rhove (Cancelo, La province, Shakerando, Compliqué con Ghali), Paky (Blauer, Vita sbagliata, Rozzi Live), Shiva (Non è easy, Aston Martin, Soldi puliti, Niente da perdere, Pensando a lei, Bossoli, Tuta Black con Paky, La zone con Rhove), Dargen D’Amico (Ubriaco di te, Amo Milano, Maleducata con Rkomi, Io quello che credo, Dove si balla), M¥SS KETA (Finimondo, Scandalosa, Pazzeska, Piena), Lazza (Molotov, Morto mai, Panico, Catrame, Piove, Uscito di galera), Ghali (Fortuna, Medley Boogieman-Wallah, Come Milano, Pare, Medley Ninna Nanna-Dende, Good Times), Tananai (esagerata, Sesso occasionale, Pasta, Giugno, Baby Goddamn) e per chiudere Fedez e J-Ax intorno alle 23 (La dolce vita con Tananai e Mara Sattei, Vorrei ma non posto, Spirale ovale e Domani smetto, Italiana, Salsa con Jake La Furia, Sapore con Tedua, Assensio con Levante e Stash, Ostia Lido, Mille con Orietta Berti, Bella storia, Musica del cazzo, Bimbi per strada, Maria Salvadoe con Il Cile , Senza Pagare).

L’organizzazione ha diramato un comunicato per specificare che il concerto è gratuito e per la sicurezza “in piazza Duomo potranno accedere un numero contingentato di persone”. Prevista l’installazione di un Maxischermo davanti al Monumento di Vittorio Emanuele II. L’area riservata ai disabili sarà sul sagrato del Duomo, il punto di accesso dedicato sarà da Via Carlo Maria Martini. Le fermate Duomo della linea Rossa e della linea Gialla saranno chiuse alle ore 14. Sarà possibile scendere alle fermate vicino: San Babila, Montenapoleone, Missori, Cordusio. Le linee M1 e M3 saranno potenziate e chiuderanno più tardi.