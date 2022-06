Bagarre fuori controllo alla Zanzara (Radio24) tra uno dei conduttore, David Parenzo, e Vittorio Sgarbi sui risultati raggiunti alle ultime elezioni comunali dalla sua lista #IoApro – Rinascimento Vittorio Sgarbi.

Il critico d’arte canta vittoria, vantandosi dell’esito ottenuto a Ladispoli, scatenando le risate di Parenzo.

“Che cosa ride quell’idiota? – reagisce piccato Sgarbi – A Ladispoli è morto Caravaggio”.

E via coi soliti improperi del parlamentare, che dopo alcune decine di secondi interrompe la telefonata.

Ricontattato dalla redazione della trasmissione radiofonica, Sgarbi dice la sua su Parenzo: “Quello è un cretino che ride delle persone e non sa un cazzo. Non ha fatto un cazzo in vita sua. Io invece ho fatto il sindaco di Sutri, ho fatto il sindaco di Salemi, farò l’assessore a Viterbo. È una piccola merda. Ladispoli è un luogo meraviglioso dove è morto Caravaggio. Ho vinto anche a Scicli dove c’è la scuola di Guccione”.

“Poi hai vinto nel Comune di Cippalippa”, commenta Parenzo.

E Sgarbi stoppa nuovamente la comunicazione telefonica.

Nuovo tentativo di comunicazione, nuovo scontro tra il giornalista e il critico d’arte, che rimprovera in primis Giuseppe Cruciani: “Avete rotto i coglioni. Tu non sei un amico e quello è un povero cretino fallito e inutile. Mettigli un bavaglio in bocca, perché non ho intenzione di farmi ridere dietro. Io lavoro come un matto e non voglio essere preso in giro da un cretino”.

Sgarbi sciorina le sue iniziative ed elenca le città in cui la sua lista ha avuto successo: “Ho vinto a Viterbo, a Lucca, a Civitanova Marche, a Scicli, ad Ardea e a Ladispoli”

“E a Morterone hai vinto? – canzona nuovamente Parenzo, riferendosi al paese più piccolo d’Italia – E a Briga alta? E a Gazzo?“.

L’ira di Sgarbi si scatena irrimediabilmente e inonda di epiteti assortiti Parenzo, che invece se la ride.

Nel finale, Cruciani cerca di cambiare argomento chiedendo al suo ospite cosa pensa della gaffe di Fedez su Giorgio Strehler.

“Se Fedez e Parenzo sono ignoranti, non è colpa loro”, commenta Sgarbi, che chiude nuovamente la telefonata.