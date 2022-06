“Allora, la questione è che se lo faccio per te, poi gli altri ci rimangono male. E io queste cose non sono abituata a farle”. Così Alessandra Amoroso ha declinato l’invito di una ragazzina, accorsa per lei al “Tim Summer Hits” in Piazza del Popolo, per farle autografare il cuscino. Una risposta garbata, che non è bastata però ad arginare le polemiche sul web, soprattutto dopo che la fan ha pubblicato il video su Tik Tok, rendendolo virale (poi cancellato).

Numerose accuse di “mancanza di umiltà” sono fioccate sui social contro la cantante pugliese. “Io non andrò più ai suoi concerti sennò gli altri ci rimangono male”, scrive qualcuno; alcuni consolano la ragazzina: “Mi spiace che non ti abbia lasciato l’autografo! Tu sei stata fin troppo carina! Tutti superstar, mah”; altri si mostrano delusi: “No vabbè mi è proprio scaduta. Peccato perché ero un suo fan, ma dopo questa vai pure da sola… Ale Ale Ale…”. Una pioggia di critiche dalle quali, però, la stessa ammiratrice è intervenuta a difenderla, sostenendo il punto di vista della cantante e la sua correttezza verso gli altri presenti al concerto.

L’artista ha poi replicato con un comunicato e tra le altro cose ha scritto: “Come sempre, ho fatto tutto mettendo al primo posto l’amore e il rispetto per la gente. Non ho mai dimenticato e mai dimenticherò che è grazie alla gente, che mi ha sostenuta in questi anni, che faccio questo lavoro e sarò per sempre grata al pubblico. Sempre”.