Che non c’è limite a quello che si può fare per avere consenso sui social lo abbiamo scritto, e lo sappiamo. La storia di un 12enne napoletano, raccontata da Fanpage, ne è ennesima prova. Si è chiusa con una multa di sei mila euro e segnalazione alla Procura dei Minori con denuncia per incauto affidamento la vicenda con protagonista il 12enne il cui video era diventato virale sui social. Cosa faceva? Guidava la macchina, una smart, ad Arzano, periferia di Napoli. A riprendere le immagini, il passeggero. Il filmato caricato su Tik Tok, manco a dirlo, era diventato subito virale. Secondo Fanpage in macchina con il 12enne c’era ‘o Nano, soprannome di Rosario Ercolano.