“Ci sono delle spettacolari conversioni. Era dal tempo della conversione di san Paolo sulla strada di Damasco che non si vedeva una conversione come quella di Di Maio. La Farnesina a Di Maio ha fatto bene, non so quanto Di Maio abbia fatto bene alla Farnesina ma è secondario, ma la Farnesina è stato meglio del Cepu, un corso di recupero straordinario”. A dirlo, dal palco del convegno dei giovani industriali, a Rapallo, è stato Matteo Renzi. “Paolo cambia nome – prosegue il leader di Italia viva – si chiamava Saulo, arriva, si converte e cambia il nome in Paolo. Giggino come si cambierà di nome? Arnaldo (Forlani)? Mariano (Rumor)?”.