La cantante ha pubblicato un sondaggio in cui chiedeva ai fan se darci un taglio o farsi ricrescere i capelli: "Ecco perché non mi faccio mai crescere i capelli, quando ce li ho me li stacco", ha detto l'interprete lucana

Come mai Arisa spesso decide di tagliarsi i capelli quasi a zero? Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, ha abituato il pubblico ai suoi numerosi cambi di look ma questa volta su Instagram ha voluto svelare qualcosa in più. La cantante ha pubblicato un sondaggio in cui chiedeva ai fan se darci un taglio o farsi ricrescere i capelli: “Ecco perché non mi faccio mai crescere i capelli, quando ce li ho me li stacco“, ha detto l’interprete lucana nelle storie successive per spiegare a chi la segue il suo problema.

Arisa soffre infatti di tricotillomania, un disturbo ossessivo-compulsivo causato dallo stress per cui una persona si strappa i capelli senza rendersene conto. Rasarsi i capelli le permette dunque di controllare il problema, una precauzione comprensibile che magari può risultare scomoda e limitante per la sua immagine da popstar. Qualcuno la ricorda con i capelli lunghi? In effetti nei mesi scorsi era apparsa con un look diverso ma indossava delle parrucche come aveva poi svelato su Instagram: “Che male c’è a volersi sentire più femminili”, aveva dichiarato l’ex giudice di X Factor.

Dopo Sanremo 2018, dove si era presentata sul palco con una parrucca con Giovanni Caccamo, aveva poi postato una foto con un taglio super corto: “Troppa femminilità, troppi corteggiatori, troppi likes… Non vorrei montarmi la testa. Diamoci un taglio”.