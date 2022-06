Non c’è cosa più triste che festeggiare il compleanno senza gli invitati. Questa scena effettivamente fa tornare al periodo delle scuole elementari quando tutto doveva essere perfetto e gli inviti venivano consegnati personalmente almeno 10 giorni prima (per essere sicuri della presenza di tutti). Sarà andata così anche per il compleanno di Lulù Selassiè? La principessina ha festeggiato il suo compleanno a Napoli, più precisamente in un noto hotel. Dalla casa più spiata d’Italia all’albergo il passo è breve. Troppo. È di Pipol Tv infatti, il nuovo portale di Gabriele Parpiglia, la notizia di ciò che sarebbe successo quella sera. Volete davvero saperlo? Non si sarebbe presentato nessuno. Pure gli ex concorrenti del reality avrebbero disertato tutti (eccetto Federica Calemme, ve la ricordate?). Dai 50 ospiti previsti per quella sera ad una manciata di presenti. L’hotel, a quel punto, non l’ha presa particolarmente bene. E il direttore del Gold Tower Lifestyle Hotel, Marco Zuppetta, a questo punto è stato contattato da Fanpage per dire la sua. “Non voglio entrare in queste dinamiche. La nostra struttura ha fatto il suo dovere: organizzare la festa seguendo le richieste della festeggiata. Abbiamo ospitato volentieri l’evento a prescindere dal tipo di ospite o accordi presi”. Queste parole, è evidente, hanno un fondo di rammarico o delusione.

Ma non è tutto. Ad essere stato raggiunto dal sito c’è anche l’agente di Lulù. Ecco le sue parole: “Io sono stato lì per poco tempo e, quando me ne sono andato, al party era presente solo Federica Calemme del Gf Vip. Non ho chiesto informazioni in merito alla mia talent e in ogni caso lei non vuole parlare di questo con nessuno, stampa inclusa”. A quel punto, per chiudere neanche a farlo apposta il “triangolo” di cui tanto si è parlato in trasmissione, è arrivato “The Man”… Alex Belli: “La sera del party avevo la prima della band a Riccione. Sono stato invitato perché voglio un gran bene a quelle 3 piccolette”. E ancora: “Con loro sono stato a Mykonos fino all’altro ieri, non è successo niente tra noi. Siamo solo in giro come delle trottole e non credo proprio che gli invitati le abbiano dato buca. Poverina, in estate siamo tutti impegnati”. Alex Belli conclude con un augurio: “Io ovviamente parlo per me. Voglio bene a Lulù. Mi auguro le vogliano tutti bene come me, ne sono certo”. Insomma pare dunque evidente che, dopo le dichiarazioni qui sopra, al party sia mancata della “chimica artistica”. E per rimanere in tema Grande Fratello Vip ora è proprio il caso di dirlo: “Questa casa non è un albergo!”.