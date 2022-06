Bianca Berlinguer non le manda certo a dire, e così ha fatto stavolta. In post apparso sul suo profilo Facebook, la giornalista posta il titolo di un articolo uscito sul Corriere della Sera firmato da Aldo Grasso (“E’ finita Cartabianca e spero non torni più“) e tuona: “Ma vi sembra normale che il critico televisivo del gruppo editoriale al quale appartiene la trasmissione mia diretta concorrente, Di martedì, si auguri la chiusura d’autorità di Cartabianca?“. Ancora: “E dico “d’autorità” dal momento che gli ascolti ci hanno costantemente premiato, ma per Aldo Grasso la risposta positiva del pubblico sarebbe un criterio valido solo per le tv commerciali perché i loro bilanci dipendono dagli ascolti, non per il servizio pubblico. Mentre la Rai finanziata in parte dal canone, cioè dai soldi dei cittadini, dovrebbe disinteressarsi del consenso degli ascoltatori”. La conduttrice del talk di RaiTra prosegue: “Ma chi altri dovrebbe giudicare, se non quegli stessi cittadini che pagano il canone e gestiscono il telecomando, della qualità e del gradimento di una trasmissione? O a decidere del destino di un programma, della sua continuità o interruzione devono essere, in singolare sintonia, il critico televisivo del gruppo editoriale concorrente e una parte della classe politica?”. Al momento nessuna replica da parte del noto critico del Corriere.