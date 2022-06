Un palestinese è stato ucciso in una rissa con israeliani nei pressi del villaggio di Isaka non distante dall’insediamento ebraico di Ariel in Cisgiordania. Lo riferiscono i media che citano il ministero della Sanità palestinese secondo cui l’uomo di 27 anni, Ali Hassan Harb, è stato accoltellato ed è poi morto in ospedale per le ferite. Secondo il Consiglio di Samaria e Giudea (Cisgiordania, ndr) gli israeliani sono stati attaccati nella zona “da un folto gruppo di circa 40 palestinesi con pietre e mazze”. Opposta la versione di testimoni oculari citati dalla agenzia palestinese Maan secondo cui ad essere attaccati dai coloni sono stati invece i palestinesi. Allo scontro avrebbero assistito passivamente truppe israeliane. Lunedì scorso un palestinese è stato ucciso nei pressi della barriera di separazione nei pressi della città di Qalqilya, in Cisgiordania. Secondo l’esercito israeliano quello che è stato identificato come Ahmed Taysir Ghanem di Nablus stava tentando di danneggiare la barriera.

Ieri il quotidiano statunitense New York Times ha pubblicato un’indagine durata oltre un mese da cui emerge che il proiettile che ha ucciso la giornalista palestinese-americana Shireen Abu Akleh è partito dalla posizione in cui si trovava un convoglio militare israeliano, molto probabilmente da un soldato di un’unità d’élite. Le prove esaminate dal giornale americano mostrano che non c’erano palestinesi armati vicino alla reporter di Al Jazeera quando è stata colpita nel campo di Jenin in Palestina. Circostanza che smentirebbe le dichiarazioni dell’esercito di Israele secondo cui se fosse stato un soldato israeliano a colpire la giornalista l’avrebbe fatto per errore. Inoltre, scrive il quotidiano, sono stati 16 e non cinque, come sostenuto dall’esercito israeliano, i colpi partiti dal convoglio lo scorso 11 maggio. Israele ha condotto un’indagine paralleli cui risultati non sono stati ancora resi noti. A conclusioni simili era giunta una precedente analisi di tutti i video disponibili condotta dall’emittente statunitense Cnn.