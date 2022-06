Emergono ancora nuovi dettagli sul gossip dell’estate, ovvero la rottura tra Shakira e Gerard Piqué, difensore del Barcellona. Sono ancora una volta i media spagnoli a rivelarci il retroscena secondo cui la popstar avrebbe “incastrato” il compagno facendolo pedinare da un’agenzia investigativa. Secondo quanto viene riferito, la cantante ha avuto il sentore dei tradimenti di Piqué e così gli ha messo alle calcagna un investigatore privato, che le ha portato le prove dell’infedeltà del consorte padre dei suoi due figli.

Non solo. Dalle indagini è emerso che quella del calciatore non era una semplice “scappatella” bensì una vera e propria relazione parallela con una donna più giovane, non la modella Suzy Cortes di cui tanto si è parlato nei giorni scorsi, ma piuttosto con una ragazza poco più che 20enne. Di lei al momento si sa solo che fa la cameriera in un locale di Barcellona e che i due si sarebbero conosciuti proprio lì, a “La Traviesa”. “Sei la mia First Lady“, le avrebbe detto Piqué: parole che – sempre secondo i gossip riportati dai media spagnoli – sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso per Shakira. Adesso i due si parlano solo tramite avvocati.