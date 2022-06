Sfarzo, lusso e famosi ospiti. Diciotto anni si compiono una volta sola e Guendalina Tavassi ha regalato alla sua primogenita, Gaia, un party da sogno. Un allestimento magico, dai toni rosa e oro, in una cornice di lampade con cascate di vetri, a dare l’illusione di cristalli splendenti. Un’atmosfera unica, condita da palloncini, pareti di rose e perfino un enorme peluche con cui scattare divertenti fotografie.

“Non abbiamo badato a spese”, ha detto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, pubblicando su Instagram alcune foto insieme a un make-up artist in preparazione alla serata. Una festa a cui ha partecipato tutta la famiglia: da Federico Perna, manager nel settore della ristorazione e attuale compagno della Tavassi, fino ai piccoli Chloe e Salvatore, figli di Umberto D’Aponte (ex marito di Guenda), entrambi molto eleganti. Lei in un adorabile abitino rosa a strascico, lui in completino grigio. Guendalina appare, invece, vestita in un abito azzurro e argentato, arricchito da numerose paillettes e con una scollatura molto profonda.

Al party, però, spicca su tutti Gaia, la neo-diciottenne, in un abito rosa confetto ricoperto di piume. La guest star della serata è stata Rita De Crescenzo, nota tiktoker napoletana, divenuta famosa per la sua poca morigeratezza, che si è esibita sulle note della sua hit “Ma tu vulisse fa na gar e ball?’”. Al termine dei festeggiamenti, Guendalina ha poi affidato a un post su Instagram un messaggio d’affetto per la figlia: “Un giorno meraviglioso ed indimenticabile… i tuoi 18 anni amore mio. Ti amo immensamente”.