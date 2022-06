“Giovanni, anche se non ci conosciamo ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Spero ti arrivi questo mio/nostro grande abbraccio virtuale e ti aiuti a distrarti un po’”. Con queste parole, affidate a un tweet, Fedez ha voluto esprimere la sua vicinanza a Giovanni Allevi, il pianista e compositore che ieri ha annunciato di avere un mieloma, un tumore del midollo osseo. “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”, sono state le parole di Allevi accompagnate dalla foto del pentagramma su cui ha tentato di tradurre in note la parola “mieloma” e dalla notizia – inevitabile – dell’annullamento di tutte le date del suo tour estivo estasi 2022. Neanche a dirlo, non si è fatta attendere la sua risposta: “Caro Fedez, grazie infinite per il tuo affettuoso pensiero!“, ha detto ringraziando il cantante marito di Chiara Ferragni. Il messaggio di Fedez ha una valenza particolare dal momento che lui stesso è stato operato nel marzo scorso per un tumore al pancreas.