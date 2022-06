È durata solo poche ore la caccia al tir pirata a Milano. In serata il pm Paolo Storari ha disposto l’arresto ai domiciliari, in attesa della convalida, per omicidio stradale e omissione di soccorso, del camionista che nel pomeriggio ha travolto e ucciso due uomini, di 51 e 55 anni, sulla tangenziale del capoluogo lombardo. L’autista del tir, di nazionalità italiana, non si era fermato per i soccorsi. E’ stato rintracciato a Muggiò dagli agenti della Polizia stradale grazie alla targa, alle immagini delle telecamere e al gps che aveva sul mezzo.

I fatti sono avvenuti lungo la Tangenziale esterna di Milano, la Teem: le due vittime stavano viaggiando verso Agrate quando, all’altezza di Melzo, si sono accorti che il carico del loro furgone bianco stava muovendosi e rischiavano di perderlo. Hanno rallentato, si sono sono fermati e sono scesi dal furgone. Probabilmente sono usciti dalla corsia di emergenza per assicurare il carico e a quel punto, stando a un testimone oculare, è sopraggiunto il mezzo pesante che li ha falciati.

L’automobilista, che ha assistito, alla tragedia ha avuto la freddezza di chiamare il 118 ma, soprattutto, di annotarsi una targa che sarà certamente utile agli agenti della Stradale per rintracciare il mezzo pesante. Il conducente ha proseguito la sua corsa nonostante l’impatto e appare difficile che possa non essersi accorto di aver travolto due persone, nonostante il peso del mezzo. La tragedia è accaduta all’interconnessione tra la A35 e la A58, in prossimità di una cuspide che potrebbe aver reso difficile la vista dei due uomini scesi dal furgone e che non hanno avuto scampo.

Quando sono arrivati i soccorsi, per i due uomini non c’era più nulla da fare: erano a terra, privi di vita. I responsabili della Teem hanno bloccato il traffico lungo il tratto e agli automobilisti è stata indicata l’uscita di Liscate. Gli agenti della Polizia Stradale di San Donato hanno raccolto e analizzato le immagini registrate dalle telecamere della Teem: dopo poche ore hanno rintracciato il mezzo.