“Aumenti di casi di covid in Italia? È dovuto sicuramente alla variante Omicron 5. Tra 2 o 3 settimane vedremo quello che si è visto in Portogallo con la diffusione di questa variante. Dovremo cioè aspettarci un incremento di casi, poi la solita stabilizzazione e infine la discesa dei contagi”. Così, a “Rotocalco 264”, su Cusano Italia Tv, Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell’Università Campus Biomedico di Roma, spiega l’aumento recente di casi di covid in Italia, sottolineando: “Noi facciamo delle istantanee dello stato di prevalenza della sottovariante nel momento in cui la vediamo e siamo sempre in ritardo di almeno 10 giorni, quindi in Italia potrebbe replicarsi ciò che è successo in Portogallo, primo Paese in cui si è verificata l’ondata di Omicron 5, ma con un ritardo di 2 o 3 settimane”.

Ciccozzi aggiunge: “In più, abbiamo restrizioni che sono state allentate, ma sui mezzi pubblici dovremmo pensare di mettere ancora la mascherina al di là dell’obbligo, almeno finché non capiamo cosa succede con l’ondata di Omicron 5. Le persone che hanno preso Omicron 1 possono reinfettarsi con Omicron 5, che è sicuramente più contagiosa e tendente a sfuggire al sistema immunitario. Ecco perché bisogna proteggersi per ora, – conclude – perché il vaccino tarato su Omicron sarà pronto a ottobre, poi vedremo a chi sarà necessario somministrarlo in base ai dati di settembre. Adesso cerchiamo di vivere questa estate in serenità, proteggiamoci e vediamo quello che succede: in Portogallo le ospedalizzazioni sono leggermente aumentate, ma non le terapie intensive, non c’è una mortalità in aumento“.