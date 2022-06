La recente escalation in Cisgiordania e a Gerusalemme continua a essere uno degli sviluppi più importanti che a sua volta, almeno in teoria, può innescare violenza e instabilità diffuse. Molti si aspettavano un peggioramento della situazione durante la marcia delle bandiere, quando migliaia di israeliani si sono diretti verso Gerusalemme est. Ma non c’è stata nessuna risposta da parte dei numerosi gruppi palestinesi, tra cui Hamas, il che ha portato molti a interrogarsi sulle ragioni di questo silenzio.

L’obiettivo reciproco dei diversi attori, sia palestinesi che israeliani, di salvaguardare il governo di Bennett e di evitare il ritorno di Netanyahu potrebbe essere il motivo per cui i palestinesi hanno adottato un approccio silenzioso, se non passivo. Tuttavia, questo approccio potrebbe non protrarsi con l’aumento del livello di tensione e con il fatto che questi attori hanno opzioni molto limitate.

L’attesa visita del Presidente Biden nella regione potrebbe inaugurare una nuova fase di cooperazione economica e far avanzare il processo di pace nella regione verso l’espansione degli accordi di Abramo con nuovi Paesi. Una delle questioni principali sarà quella delle relazioni tra Stati Uniti e Arabia Saudita, a causa del lungo periodo di relazioni fredde tra questi due attori e della necessità di riunire gli alleati statunitensi nell’ambito delle politiche globali degli Stati Uniti per contrastare Russia e Cina.

Anche se questi sforzi potrebbero essere un buon tentativo di contrastare un’escalation, è importante ricordare che la situazione generale della regione probabilmente non è favorevole a un piano di stabilità a lungo termine.

In Siria, ad esempio sono presenti seri indicatori di un possibile ritorno dell’Isis nella regione di Raqqa. Inoltre, il ritorno della Turchia nel nord della Siria potrebbe far deflagrare un nuovo conflitto che a sua volta potrebbe creare una situazione favorevole per il riemergere dell’Isis. Mentre il sud della Siria sta diventando nuovamente fonte di gravi minacce e rischi per la Giordania, soprattutto per quanto riguarda le milizie sponsorizzate dall’Iran, che si inimicano la Giordania e rappresentano una minaccia reale per la sicurezza nazionale del Paese. Questo rischio non si limita al contrabbando di droga, ma anche e soprattutto al progetto dell’Iran di trasformare la Giordania in un hub di transito per il contrabbando di armi verso la sponda occidentale, in linea con la guerra per procura che l’Iran ha sempre cercato nel suo confronto con Israele.

L’Iraq soffre di minacce simili, con l’Isis che guadagna terreno e i gruppi filo-iraniani che ostacolano fortemente il processo politico. Inoltre, il Libano, con la sua fragile situazione interna, non fa che aggiungere ulteriori sfide alla sicurezza della regione.

Sebbene vi sia un certo ottimismo per quanto riguarda i piani ambiziosi e le opportunità di un’ampia cooperazione economica regionale, molti fattori potrebbero rafforzare l’instabilità, soprattutto con la presenza di un’ampia rete di criminalità e il ritorno di gruppi terroristici e soprattutto di milizie sfruttate politicamente.