Alberi caduti e diversi interventi per il maltempo questo pomeriggio in provincia di Varese. Un centinaio in totale gli interventi. Sono state mobilitate diverse squadre di vigili del fuoco e volontari di Protezione civile, che stanno cercando di raggiungere la frazione montana di Vararo nel comune di Cittiglio (Varese), dove sono rimaste bloccate un centinaio di persone, a causa di alberi caduti che interrompono la viabilità. Nel comune di Casalzuigno (Varese), un torrente è esondato invadendo alcune abitazioni. Sul posto stanno operando diverse squadre di vigili del fuoco. Per far fronte alle richieste sono stati richiamati in servizio diversi uomini, e sono giunte in supporto alcune squadre dai comandi di Milano e Monza-Brianza. Un centinaio gli interventi di soccorso tecnico urgente.

Nel Lecchese due giovani alpinisti, una ragazza di 22 anni di Monza e un uomo di 30 anni di Milano, sono stati portati in salvo dal Soccorso alpino. L’intervento si è protratto per diverse ore. Erano bloccati in corda doppia lungo la Via Anabasi, sullo Zucco dell’Angelone, a circa 1500 metri di quota. L’elisoccorso di Areu ha tentato un primo avvicinamento, ma le condizioni meteorologiche non erano favorevoli a causa di un forte temporale e quindi è rientrato. Allora sono salite le squadre territoriali, un gruppo dall’alto e un gruppo dal basso; una ventina i tecnici impegnati. I due alpinisti, illesi, sono stati raggiunti, messi in sicurezza e accompagnati alla base della parete. In contemporanea, altro allarme per una persona che aveva avuto un malore nei pressi del rifugio Tavecchia, in Val Biandino, territorio del comune di Introbio (Lecco). Sul posto l’elisoccorso di Sondrio di Areu, che ha portato la persona in ospedale.