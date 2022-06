“3 giorni prima dell’operazione per la rimozione del pancreas ho deciso di andare in studio a registrare le voci di questa canzone a cui stavo lavorando prima che la mia vita cambiasse così repentinamente”. Inizia così il post pubblicato da Fedez su Instagram il 3 giugno. Il rapper milanese ha infatti spiegato la genesi di ‘La dolce vita’, il brano estivo appena uscito e in cui canta insieme a Tananai e Mara Sattei (a un primo ascolto sembra improbabile raggiungere il successo di ‘Mille’, ma il tempo potrebbe darci torto). Poi il 32enne aggiunge: “Credo di averlo fatto un po’ per distrarmi da tutto quello che mi stava accadendo ma anche perché non avrei saputo le condizioni successive all’intervento e se mai sarei stato in grado di cantare nel breve periodo”. “Nel testo dico ‘la vita senza amore non mi farà mai bene’ e mai come in quei giorni così come oggi questa frase potrebbe benissimo essere il mio piccolo mantra – continua Federico Leonardo Lucia -. Appena dimesso, lo stesso giorno sono tornato in studio con Leo (Leone, il primo figlio, ndr). Ho condiviso con lui tutto il processo di arrangiamento e chiusura del brano proprio perché ‘la vita senza amore dimmi tu che vita è’. Avere lui al mio fianco riusciva a farmi dimenticare dei lancinanti dolori post operatori”.

Poi Fedez sottolinea l’importanza e il ruolo che la musica ricopre nella sua vita e infine conclude: “È la parte più profonda di me e voglio dedicarla a mia moglie, ai miei splendidi figli e a tutte le persone che ci hanno lavorato. Perché senza di loro non avrei mai trovato la forza di accendere quel microfono. Perché anche se sono solo canzoni, le storie che ci sono dentro sono profonde come le cicatrici della vita. Grazie”. La lunga didascalia accompagna alcuni scatti e video che rappresentano quanto scritto a parole. In un filmato la moglie Chiara Ferragni canticchia il ritornello della canzone, in un altro il rapper è in studio a registrare: “3 giorni dall’operazione e siamo venuti a registrare”, dice lui. In un altro, invece: “Abbiamo chiuso il pezzo estivo e ho ancora il pancreas. Quando uscirà il pezzo, mi mancherà un pezzo di pancreas e uscirà il pezzo estivo”, afferma cercando di sdrammatizzare sulla delicata operazione per il raro tumore neuroendocrino del pancreas che ha scoperto di avere a marzo scorso. E ancora una clip in cui balla con il primogenito Leone. Numerosi i commenti di supporto sotto al post, tra questi anche quello della moglie. “Che bello vedere questo video due mesi dopo e sapere che stai bene, che stiamo bene”, ha commentato l’imprenditrice digitale da 27.2 milioni di follower su Instagram.