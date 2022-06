L’attesa sta finire. Uno dei processi più seguiti e mediatici degli ultimi anni ha il suo primo punto. La giuria ha raggiunto un verdetto nei casi di diffamazione civile tra l’attore Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard. La notizia è riportata dalla Cnn e altre testate statunitensi. La decisione dei giudici popolari dovrebbe essere letta nell’aula del tribunale di Fairfax, in Virginia, alle 15 ora locale. La giuria ha discusso prima di deliberare per circa 14 ore.

L’interprete di Pirati dei Caraibi ha citato in giudizio Heard per diffamazione per 50 milioni di dollari per il titolo di un editoriale del 2018 che la Heard ha scritto per il Washington Post in cui si descriveva come una “persona pubblica che rappresenta abusi domestici”. Sebbene Depp non fosse nominato nell’articolo, ha sostenuto che quelle parole gli sono costate ruoli per cui sarebbe stato pagato milioniu. Heard ha contrattaccato chiedendo 100 milioni, per le dichiarazioni che l’avvocato di Depp ha fatto sulle sue affermazioni di abuso. Heard e Depp si sono incontrati nel 2009 e si sono sposati dal 2015 al 2016. Il processo per diffamazione è in corso da aprile e i giurati hanno ascoltato in tutto oltre 100 ore di testimonianza. Hanno sentito decine di testimoni, inclusa la testimonianza dal vivo di Depp e Heard.

I sette giurati si erano riuniti per arrivare ad una decisione finale ma dopo diverse ore avevano chiesto di poter rientrare ufficialmente in aula per poter porre una domanda al giudice del processo, Penney Azcarate. I giurati avevano chiesto delucidazioni in merito al fatto se dovessero considerare diffamatorio il titolo dell’articolo o se questo andasse collegato al contenuto dell’articolo stesso. Domanda che potrebbe rivelare come i giurati abbiano probabilmente evidenziato qualche elemento diffamatorio nel pezzo ma non nel titolo che è stato impostato in maniera più generica dai redattori del quotidiano.

I due attori si sono accusati a vicenda di ripetuti abusi fisici e verbali durante tutta la loro relazione e le loro testimonianze sono molto drammatiche. Depp, 58 anni, sostiene che l’editoriale a firma della Heard ha “devastato” la sua carriera e reputazione. Depp ha perso diversi ruoli dopo il divorzio e le accuse di abusi: per esempio la produzione Warner Bros ha cancellato immediatamente la sua presenza dal franchise di Animali Fantastici e non è più rientrato nel cast di Pirati dei Caraibi. Heard ha contrattaccato sostenendo che le dichiarazioni dell’avvocato dell’ex marito hanno mandato in frantumi la sua carriera e causato il suo disagio emotivo e l’umiliazione. L’attrice ha perso il suo ruolo nel sequel del blockbuster Aquaman, la nuova Mera sarà interpretata da Paris Hilton.