Si è sentito male pochi minuti dopo aver finito il suo concerto a Calcutta, capitale dello stato indiano del Bengala Occidentale: inutile la corsa in ospedale, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Krishnakumar Kunnat, cantante star di Bollywood noto come KK, è morto stroncato da un infarto. Aveva 53 anni. La notizia ha sconvolto tutti i suoi fan, in particolare coloro che lo avevano acclamato poche ore prima sotto durante la sua esibizione. Kunnat è infatti considerato uno dei capisaldi della musica popolare indiana e molte delle sue canzoni – registrate nelle lingue più diffuse in India – hanno fatto anche da colonna sonora ad alcuni dei film più celebri dell’industria cinematografica di Bollywood.