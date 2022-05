Matteo Salvini ha incontrato l’ambasciatore russo in Italia, Sergej Razov. L’incontro risale all’1 marzo scorso, cioè sei giorni dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. Insieme al leader della Lega c’era Antonio Capuano, l’ex parlamentare di Forza Italia che è recentemente diventato consulente di Salvini per la politica estera. A dare la notizia dell’incontro, finora top secret, è il quotidiano Domani che spiega come il faccia a faccia sia avvenuto all’interno dell’ambasciata russa Roma: Razov ha organizzato una cena per il capo della Lega.

Del faccia a faccia riservato Salvini non aveva informato Palazzo Chigi: la presidenza del consiglio non è a conoscenza di alcun incontro tra l’ambasciatore russo e il leader di quello che è uno dei principali partiti che fa parte della maggioranza di governo. “Fosse vera la notizia, sarebbe gravissimo”, trapela da Palazzo Chigi, secondo il quotidiano di Carlo De Benedetti. A confermare l’incontro a Domani è la portavoce dell’ambasciata russa Valentina Sokolova: “Sì, confermo l’incontro tra Salvini e l’ambasciatore Razov. È il nostro lavoro accogliere le persone, anche politici come Salvini, che fa parte della maggioranza di governo. Per quanto riguarda il contenuto, non possiamo dire cosa è stato detto”. Alcune fonti interne alla Lega, tra l’altro, ipotizzano addirittura che Salvini e Capuano abbiano incontrato Razov altre volte nelle scorse settimane.

Non è chiaro di cosa abbia parlato il leader della Lega con il rappresentante di Vladimir Putin in Italia. Di sicuro dopo aver manifestato l’intenzione di andare a Mosca, Salvini torna di nuovo al centro di roventi polemiche. “Noi chiediamo delle risposte, non è che questa vicenda possa completarsi così. Mentre la crisi era in corso c’erano trattative non si sa bene tra chi, in che modo e in che forma tra l’invasore russo e un partito di governo Italiano. Quindi noi chiediamo chiarezza, non può terminare a tarallucci e vino“, dice il segretario del Pd Enrico Letta. Salvini replica su Twitter: “Noi da settimane lavoriamo per la pace, dialogando con tutti per arrivare ad un cessate il fuoco, mentre il Pd parla solo di armi e guerra. Più chiaro di così”.

Noi da settimane lavoriamo per la pace, dialogando con tutti per arrivare ad un cessate il fuoco, mentre il PD parla solo di armi e guerra. Più chiaro di così…https://t.co/uABLAnkplc — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 31, 2022



“Il problema di Salvini non è se va a Mosca ma se torna: non può fare ogni volta tutte queste figuracce”. attacca Matteo Renzi. Arrivane critiche persino da Forza Italia, con Antonio Tajani che dice: “Una eventuale missione a Mosca di Salvini dovrebbe essere ‘concordata’ con il governo e con l’Ue”. Lo stesso concetto espresso da Johannes Hahn, commissario europeo al Bilancio, che a margine dei lavori del congresso del Ppe al centro congressi Ahoy di Rotterdam dice: “I tentativi per raggiungere ‘la pace’, o perlomeno ‘una tregua’, tra Russia e Ucraina dovrebbero essere fatti a livello di governi”.

Ma a Salvini non arrivano critiche solo dall’esterno del suo partito. Ieri era stato Giancarlo Giorgetti a criticare l’ipotesi di un viaggio a Mosca: “Sono delle proposte suggestive, però bisogna muoversi di concerto col governo. Sono questioni di portata mondiale, quindi ciascuno deve dare il suo contributo, ma all’interno di percorsi che sono molto molto complicati”. Sarà per questo che oggi Salvini ha inviato un messaggio criptico nella chat di partito: “Polemiche e pettegolezzi li lasciamo volentieri ad altri, noi preferiamo impegno e lavoro. La Lega è una grande squadra, che ha vinto e vincerà ancora a lungo, per questo il tentativo di alimentare litigi e divisioni si ripete sempre uguale, noioso e inutile. In una grande squadra ci sono giocatori con caratteri diversi, ma gli obiettivi sono comuni e concreti”.