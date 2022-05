Dopo le minacce, i complimenti: il collettivo di hacker filorussi Killnet, che negli scorsi giorni aveva annunciato di preparare “un colpo irreparabile all’Italia”, si è complimentato con il CSIRT italiano – la Computer Security Incident Response Team Italia dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale – dicendo in alcuni messaggi su una chat Telegram che “sono eccellenti gli specialisti” che lavorano nell’organizzazione. Domenica scorsa, dopo la minaccia, il CSIRT aveva diramato un allarme ad amministrazioni pubbliche e aziende invitandole ad alzare i livelli di protezione informatica. Killnet è responsabile degli attacchi informatici lanciati nelle ultime settimane, su cui la procura di Roma ha aperto un fascicolo, contro siti istituzionali (Senato, ministero della Difesa, Polizia, Consiglio superiore della magistratura), aziende ed aeroporti. Nella giornata di ieri si era inizialmente attribuito al collettivo anche il disguido tecnico che ha bloccato nella mattinata i servizi delle Poste italiane. Nel pomeriggio invece si è temuto un attacco hacker ad opera di Killnet anche al sito del Quirinale, andato in down per alcuni minuti a causa di un problema tecnico.

Non è chiaro se gli elogi di Killnet siano sinceri o se si tratti di un modo ironico per annunciare una nuova offensiva, ma il primo dei messaggi inviati dal collettivo su Telegram è una “gif” in cui è rappresentato un omino impiccato e sullo sfondo il logo del Csirt Italia. Alla gif sono seguiti messaggi quali “nemmeno cyberpol dispone di un tale sistema per filtrare milioni di richieste” o “governo italiano, ti consiglio di aumentare lo stipendio di diverse migliaia di dollari a questa squadra” e anche “accettate i miei rispetti, signori!”. E ancora: “Ho elogiato solo il sito csirt.gov.it e il loro team. Per le restanti migliaia di siti italiani che non funzionano, è un peccato. Non pubblicheremo questo elenco perché le persone devono vedere tutto da sole. Spero che il sistema di monitoraggio italiano lo faccia per noi”.