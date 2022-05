L’hashtag #Vacchiout ha imperversato per alcuni giorni sui social: obiettivo? Fare il modo che Amazon Prima tolga Mucho Mas, la docuserie sulla vita di Gianluca Vacchi, dall’offerta. Le dichiarazioni di alcuni tra i suoi dipendenti hanno mobilitato gli utenti di Twitter. Ma c’è posto anche per chi difende l’imprenditore, come quei domestici che in un video si autodefiniscono il GV Life Staff e si dicono “contrariati per quello che hanno letto sui giornali”. Una di loro, Laura Siazzu, 39 anni, ha rilasciato un’intervista a L’Unione Sarda: “Quando abbiamo sentito delle polemiche, ci siamo sentiti in dovere di rispondere a quelle che per noi sono solo falsità. Dopotutto, se uno non si trova bene sul posto di lavoro, perché ci resta per anni senza andarsene via?“. Così la ragazza che da tre anni è collaboratrice domestica di Vacchi. Siazzu racconta che inizialmente, quando un amico l’ha avvisata che si era liberato un posto nello staff dell’imprenditore, lei non sapeva chi fosse. Poi si è informata e ha cominciato: “Aveva bisogno per la casa in Sardegna. Ho fatto la prova e sono andata bene. E anche ip, cosa fondamentale e non scontata, mi sono trovata bene, con lui e con gli altri colleghi. E così eccomi qua…”. Siazzu spiega che al momento lavora a Bologna ma segue la famiglia Vacchi ovunque, tranne che nel periodo in cui Gianluca, la compagna e la figlia piccola si trovano negli Usa. La 39enne racconta anche di essere stata licenziata dopo pochi mesi: “Ma il Dottore non sapeva nulla. È stata una conseguenza dell’interruzione del rapporto di lavoro con la colf che ha sollevato il caso di questi giorni. Poi quando il Dottore ha smesso di vedermi al lavoro si è informato sul perché, ha visto che non c’era motivo di interrompere il rapporto e sono stata riassunta”. A quel punto afferma di aver “pianto di gioia“. Siazzu non sa come Vacchi abbia preso le accuse di alcuni dipendenti perché al moment l’imprenditore e dj “è via” ma ribadisce che lei, lo staff e la famiglia sono proprio “una grande famiglia. Siamo assieme tutto l’anno, a Natale, a Pasqua, d’inverno e d’estate. Assieme viaggiamo, assieme lavoriamo e assieme ci divertiamo”. Sì, anche a fare i video social: “Anche. Ogni tanto il Dottore arriva e ci chiede: ‘Volete fare un video con me?’. E allora inizia il divertimento. Voi vedete solo il risultato finale. Ma ci si mette sempre un bel po’ e altro che sgridate… sono sempre scherzi e risate!”.