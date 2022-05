Venti ore di lavoro senza interruzioni e quasi mai ricevendo gli straordinari, senza riposo settimanale né ferie. Le urla se i balletti non riuscivano secondo coreografia e gli scatti d’ira per aver “spostato le punte di testosterone dal loro solito posto”. Dopo le dichiarazioni della colf filippina di Gianluca Vacchi, la 44enne Laluna Maricris, si è fatta avanti una coppia di dipendenti sardi: “La coppia, che lo è anche nella vita – si legge su Repubblica che riporta la notizia – ha ricoperto un ruolo di primo piano nella gestione dello staff e nell’amministrazione delle case dell’imprenditore. Anche in questo caso sullo sfondo c’è il tema degli straordinari non pagati, delle ferie e dei riposi non goduti. Entrambi gli ex collaboratori hanno servito l’influencer in totale per 22 e 17 anni, lavorando, sostengono, anche 15 ore al giorno”. Ma questa volta il focus dell’accusa è un altro: aver lavorato in nero per 14 e 10 anni. La serie di denunce contro Gianluca Vacchi si allunga e il fatto che tutto questo stia accadendo nei giorni dell’uscita del documentario che racconta la vita dell’imprenditore ballerino su Amazon Prime ha fatto arrabbiare e non poco gli utenti social che ora chiedono la rimozione di Mucho Mas dalla piattaforma. Con l’hashtag #VacchiOut moltissimi messaggi: “#vacchiout ridicolo!!! Amazon prime prenda subito provvedimenti o si troverà con una marea di disdette!”, “vacchiout perché #vacchi e’ un poveraccio dentro”, “#vacchiout è condizione igienica necessaria per un pay-tv che si rispetti ! @AmazonIT riflettici”, “Toglietela quella schifezza di “documentario” su Vacchi. Ci state rimettendo parecchio e potrà solo andare peggio. Personalmente un altro paio di giorni vi do, dopodiché disdico. #VacchiOut”, “Ritirate subito il programma di Vacchi, un personaggio indegno e uno sfruttatore #VacchiOut”, sono solo alcuni esempi dei tantissimi tweet.