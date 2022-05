Ciclone Orietta. La cantante, che il prossimo 1 giugno festeggerà 79 anni, si racconta al Corriere della Sera e fa presente che no, l’età non è il suo cruccio: “Non mi ha mai impensierito, dico sempre che se l’affronti con lo spirito giusto te ne rendi conto quando ti controllano il documento al check-in aeroporto. Mi sono sempre confrontata così con lo scorrere del tempo“. La “mega hit” Finché la barca va, il suo essere all’avanguardia che “in molti non ricordano”, i recenti successi. Allegra, Orietta, anche se la vita l’ha sottoposta a dure prove: “Quando perdi i genitori o qualcuno di caro, come una nipote acquisita di 17 anni che si chiamava Orietta a causa di un tumore al pancreas, l’animo diventa grigio. Ma se vai in scena o sei in una tournée devi mostrarti solare, purtroppo è la legge dello spettacolo“. Il compleanno, dice, l’ha già festeggiato: “In una discoteca di Desenzano del Garda insieme a Madame Sisì, simbolo del mondo drag queen. Anche lei è nata l’1 giugno. Per lei ricorrono anche i trent’anni di apertura dei suoi locali. Una festa molto bella, con persone arrivate da tante regioni italiane. Ho fatto un concerto e cantare nelle discoteche è sempre molto particolare. La mia ultima canzone Luna piena piace molto ai ragazzi”. Il nuovo programma con Mara Maionchi e Sandra Milo (Quelle brave ragazze, Sky), l’impegno sempre gradito con Fazio, e l’amicizia con un mucchio di artisti delle generazioni più giovani: “Credo di essere amica un po’ con tutti ma è difficile avere rapporti di persona, è più semplice averli telefonicamente. Spesso vedo Manuelito-Hell Raton, oppure Achille Lauro perché ci veste lo stesso stilista Nicolò Cerioni. I Maneskin sono sempre molto affettuosi nei miei confronti e poi c’è Fedez che mi manda i messaggini. Mi trovo molto bene con Rovazzi, con il quale vorrei finalmente fare una canzone”.