Nel pomeriggio di ieri, domenica 29 maggio, un giovane ha lanciato una torta contro la Gioconda, al Louvre, a Parigi, urlando alcune frasi di stampo ambientalista. L’uomo si è avvicinato all’opera di Leonardo da Vinci su una sedia a rotelle – che probabilmente gli ha permesso di avvicinarsi al quadro – poi si è alzato e ha imbrattato il vetro che protegge la Monna Lisa. Nessun danno per il quadro più famoso al mondo che risulta, appunto, protetto. Il giovane è stato scortato dagli uomini della sicurezza ed espulso dal museo. Quello di ieri non è stato il primo tentativo di danneggiare la Gioconda: nel 2011 una donna russa lanciò contro il quadro una tazza di tè. Nel 1956 ci fu, in ordine, un attacco con l’acido e uno con un sasso.

Video Twitter/Lukeee