Quella che doveva essere una proposta che metteva tutti d’accordo si è trasformata nella rottura, temporanea, della maggioranza. No alla cittadinanza onoraria e nessuna contrarietà all’estradizione di Julian Assange. Così ha deciso il Consiglio comunale di Milano, col Partito democratico in testa, che di fatto ha stravolto la mozione di Europa verde, che chiedeva di nominare il giornalista australiano cittadino del capoluogo lombardo e di opporsi alla sua estradizione dal Regno Unito agli Stati Uniti, dove rischia l’ergastolo e la pena di morte.

Tutto nasce dal documento presentato da Carlo Monguzzi. Il Pd, tuttavia, si è opposto, presentando a sua volta due emendamenti: uno per togliere la richiesta della cittadinanza onoraria e uno per cancellare il riferimento all’estradizione. Gli emendamenti, naturalmente, sono passati, coi dem che hanno votato compatti, mentre il centrodestra assisteva – più o meno stupito – alla divisione nella maggioranza. Contrari ai due emendamenti, oltre a Europa verde, anche i due consiglieri della Lista Sala, cioè Enrico Fedrighini e Mauro Orso, che avevano promosso la mozione del gruppo ecologista. “Sono allibito“, ha detto a ilFattoQuotidiano.it Monguzzi, abbiamo presentato un documento per salvaguardare la libertà di stampa e opinione. Assange rappresenta il simbolo della libertà, è incredibile che la maggioranza abbia votato contro”.

Tanti, invece, gli interventi contro il fondatore di Wikileaks. A partire da Lisa Noja, di Italia viva, secondo cui Assange avrebbe “messo a rischio la democrazia liberale”. Duro anche Daniele Nahum, del Partito democratico. “Spiattellare così documenti riservati non va bene“, ci dice, “confligge col diritto di uno Stato a secretare le cose che non vuole diffondere. D’accordo, gli Stati Uniti hanno i loro limiti, ma non sono la Russia o la Cina”. Assange, tuttavia, rischia l’ergastolo e la pena di morte. “Siamo la seconda città d’Italia”, risponde Nahum, “dobbiamo stare attenti ai rapporti internazionali. Uno Stato democratico ne chiede l’estradizione, opporsi può creare problemi”. Alla fine la mozione, stravolta, è stata approvata. Insomma, va bene fare i giornalisti, ma senza alzare troppo la testa.

