Sabato 21 maggio Blanco si è esibito in piazza Duomo a Milano partecipando al concertone organizzato da “Radio Italia“. Un video diffuso da un utente su TikTok ha fatto esplodere il caso mediatico, mentre il vincitore di “Sanremo 2022” si esibiva sulle note di “Notti in bianco” una ragazza, approfittando della vicinanza, gli ha toccato le parti intime. “Grazie alla ragazza che ha messo le mani sul ca**o di Blanco rovinandomi il video dove lui prende per mano il mio ragazzo”, questo testo accompagnava il video pubblicato da Lucia Dalgri, la ragazza che ha filmato la scena rilanciandola sui social.

“Siamo arrivati al concerto già dalla mattina presto, per stare più vicini possibili al palco. Durante il live ho ripreso Blanco, perché non capita tutti i giorni di averlo così vicino”, ha spiegato a “Un giorno da pecora“: “Ad un certo punto Blanco ha preso per mano il mio fidanzato, visto che aveva la mano protesa verso di lui. Nemmeno me n’ero accorta all’inizio e ho continuato a riprendere il live, finché non ho visto la mano di questa ragazza, che mi ha dato subito molto fastidio. Non è una cosa da fare: sei ad un concerto, hai di fronte un cantante e ti comporti così? Non andrebbe fatto con nessuno”, ha aggiunto nel programma di Radio1 condotto da Giorgio Lauro e Francesca Fagnani.

La condanna del gesto, una molestia a tutti gli effetti, ma anche l’incapacità di riconoscere l’autrice del gesto: “Una ragazza della mia età con un top nero e avrà avuto circa 17 anni, l’ho vista alla fine del concerto”, ha dichiarato Dalgri non immaginando l’effetto e la viralità del contenuto “Non pensavo potesse diventarlo e non mi aspettavo tutto quello che è successo in seguito. Per me Blanco se ne è accorto, non puoi non accorgertene se ti toccano così, e poi la ragazza gli ha toccato anche la pancia”. Episodio di cui la protagonista si sarebbe vantata: “A fine concerto ho sentito che questa ragazza diceva alle persone con cui era ‘glielo ho toccato a Blanco’”.

Un gesto grave ma che reputa involontario: “Secondo me la ragazza non lo ha fatto per molestarlo, anche se l’atto è certamente una molestia, quanto per ‘divertimento’, lo dico con molte virgolette, per un gioco, secondo me lo ha fatto senza pensare alle conseguenze”, ha concluso l’autrice del video su Radio1.