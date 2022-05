Vittorio Sgarbi e l’amore per la figlia Evelina. Il critico d’arte non ama parlare pubblicamente dei suoi figli (oltre alla 22enne ci sono Carlo e Alba) ma ogni tanto gli “scappa” di postare una foto. con orgoglio. Nei due scatti condivisi su Instagram, Evelina posa per un’agenzia di moda: la ragazza studia moda, fa la modella e ama l’arte. “Evelina, tra provocazione e malinconia“, scrive papà Sgarbi. Nata da una relazione con una donna torinese di nome Barbara, nel 2018 il critico si era lasciato andare ai ricordi con una foto di lui, la madre ed Evelina, allora piccola. Un altro scatto della ragazza lo aveva postato lo scorso aprile 2021. E ora le due foto, molto belle. Tanti i complimenti degli utenti: “Intesa, meravigliosa”, “Bella, assomiglia a Elisabetta Sgarbi, sua sorella”, “Per espressione, posa e bellezza ricorda un dipinto di Toulouse Lautrec… complimenti, hai contribuito alla creazione di un capolavoro, sicuramente uno dei tuoi migliori”.

