Si è svolta martedì 24 maggio la settima edizione dei Diversity Media Awards 2022, al Teatro Franco Parenti di Milano. I DMA nascono da un’iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione Diversity, no-profit fondata da Francesca Vecchioni, con l’obiettivo di premiare personaggi e contenuti che si sono distinti sui temi dell’inclusione. A condurre l’evento sono stati Michela Giraud, M¥SS KETA e Diego Passoni, che hanno eletto come personaggi dell’anno i Måneskin: “Per la forza e l’energia dirompente con cui si sono affermati a livello nazionale e internazionale andando oltre gli stereotipi di genere e lottando contro una tradizionale rappresentazione della mascolinità”.

Il riconoscimento per “creator dell’anno” è andato, invece, a Giorgia Soleri, che ha da poco pubblicato il suo primo libro di poesie, La signorina Nessuno: “Per il suo impegno costante e decisivo nel portare malattie da sempre poco note nella società e trascurate dalla stessa medicina, come la vulvodinia e l’endometriosi, all’attenzione del grande pubblico, tanto sui suoi canali digitali che nelle piazze di Italia. Un punto di riferimento per tante giovani donne e non solo”. Altri premi sono stati quelli a Strappare lungo i bordi di Zerocalcare, per miglior serie Tv italiana, a Maid, per miglior serie Tv straniera e a Maschile Singolare, per miglior film. Drag Race Italia e Geo hanno vinto ex aequo il riconoscimento per miglior programma Tv e, infine, nella categoria serie kids ha vinto Adventure time – Distant Lands. I Diversity Media Awards 2022 saranno trasmessi sabato 28 maggio su Rai1, in seconda serata.