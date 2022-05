“Non dico niente perché state dicendo tutti voi”. Non l’ha presa bene Giorgia Soleri l’ospitata di ieri mattina a Storie Italiane, dov’è stata protagonista un’intervista con la padrona di casa, Eleonora Daniele. L’invito le era arrivato per presentare il suo libro di poesie, La signorina nessuno, oltre che per parlare del progetto di legge per il riconoscimento della vulvodinia – la malattia di cui soffre da quando era adolescente – nei livelli essenziali di assistenza come malattie croniche e invalidanti. Ma presto il faccia a faccia è virato anche sulla sua vita privata, in particolare sul rapporto con il fidanzato, Damiano David, il frontman dei Måneskin. E la sua reazione è stata piuttosto inattesa.

LE DOMANDE DELLA DANIELE IMBARAZZANO LA SOLERI – Già nel corso dell’intervista, quando hanno iniziato a scorrere le immagini della band durante l’esibizione all’Eurovision e nei led venivano trasmesse a ciclo continuo le foto della Soleri con Damiano, la modella e influencer è apparsa in imbarazzo. Ancora di più poi quando ha risposto in modo sfuggente alle domande della Daniele sulla sua vita di coppia: era evidente che la ragazza si aspettasse un altro tipo di conversazione, tanto da non gradire la virata sul privato e da apparire visibilmente infastidita.

IL “SOTTOPANCIA” DELLA DISCORDIA – Poche ore dopo la diretta, la Soleri ha poi iniziato a postare nelle sue storie su Instagram una serie di messaggi che hanno esplicitato tutto il suo disappunto su quanto accaduto. “Ma non sono senza nome! Mi chiamo la fidanzata di nome e di Damiano dei Måneskin di cognome! Come fate a non saperlo!?!“, ha commentato ironica, condividendo le stories della pagina “La donna a caso”. Il riferimento era al “sottopancia” apparso a Storie Italiane, la scritta in video nella quale veniva indicata come “la fidanzata di” (non è mancata anche una stoccata a Oggi è un altro giorno, dove era stata ospite lo scorso venerdì, in cui era apparsa una grafica identica).

I MESSAGGI DEI FAN CONTRO STORIE ITALIANE – A quel punto la Soleri ha esplicitato ancora di più la sua posizione (e il suo stato d’animo), condividendo i tanti messaggi ricevuti dai fan nelle ultime ore, tutti solidali nei suoi confronti per il “trattamento” che le era stato riservato a Storie Italiane. «Mi ha disturbato tanto la foto gigante di Damiano al centro dello studio proiettata durante l’intervista. Ho provato disagio e forte irritazione», ha scritto un suo follower. E ancora: «A dir poco raccapricciante davvero. Ho visto la tua intervista è stata davvero di valore, sincera e interessante. Purtroppo, sminuita dall’eccessiva celebrazione della tua relazione, di Damiano e dei Måneskin. Totalmente inadeguato mostrare le varie esibizioni all’Eurovision o precedenti. La tv è da rifare». Poi altre stoccate: «Ho pensato leggendo la didascalia durante il servizio ma con tutto l’amore per Damiano ma sta meraviglia avrà un nome?». Insomma, tutti schierati al suo fianco. E la Soleri come ha commentato? Per ora si è limitata a repostare decine di commenti e a scrivere un breve commento: «Oggi la buttiamo in caciara e la chiudiamo così perché sono troppo stanca, fisicamente e mentalmente. Ma presto riaffrontiamo l’argomento che di cose da dire ne ho fin troppe».