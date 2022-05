“Quell’uomo è ossessionato da me, non come donna ma come oggetto. Era sotto casa mia ogni giorno. Si vuole prendere il mio sorriso. Non vivo, non dormo più, mi tormenta, non mangio. Non me lo meritavo, nessuna donna lo merita”. E’ Repubblica a raccogliere lo sfogo disperato di Waima Vitullo, pornostar nota anche per la sua partecipazione al reality “I Mammoni“: da cinque mesi è infatti vittima di stalking da parte del suo ex fidanzato, che le invia anche 600 messaggi al giorno minacciandola di morte. Per questo lei è stata costretta a scappare dal suo appartamento di Cinecittà e rifugiarsi in una casa protetta: la denuncia con il codice rosso è stata regolarmente presentata ma – per intoppi burocratici – il tribunale ancora non ha stabilito provvedimenti nei confronti dell’uomo che si trova, quindi a piede libero. “Ho paura che quell’uomo mi uccida, chiedo al gip di accelerare i tempi. Ascoltatemi, lui è libero e io sono dovuta scappare“, è l’appello di Waima Vitullo.

La storia inizia nel maggio del 2021 quando, durante una serata a Italia Uno, conosce l’uomo: “Poi ci siamo incontrati di nuovo a Napoli”. Nasce una storia d’amore, interrotta bruscamente quando “una sera ho dovuto chiamare la polizia perché per un motivo stupido ha iniziato a sbattersi la testa sull’armadio e ha cominciato a scendere e a salire dal letto. Lì ho capito che alcuni segnali che avevo colto in passato avevano un senso”. Adesso quell’uomo si è trasformato in uno stalker e lei vive nel terrore, nell’attesa che la giustizia intervenga per fermarlo.