“C’è questo video che non mostriamo nel quale una fan non so se impazzita, maleducata, incivile ha praticamente messo le mani addosso, sulle parti intime del cantante vincitore di Sanremo, Blanco. Allora una cosa io voglio dire, una volta per tutte, si tratti di uomo o di donna: chiunque mette le mani addosso, tocca una persona senza il suo consenso non lo deve fare, si qualifica come un molestatore, è una molestia. Quindi non c’è da fare ironia, sia il molestato un uomo, la molestata una donna, sia il molestatore un uomo, la molestatrice una donna, nessuno dà il permesso di toccare. Il consenso non è mai presunto“: così Serena Bortone in apertura della puntata del 24 maggio di Oggi è un altro Giorno, su RaiUno. La conduttrice fa riferimento a quanto accaduto durante Radio Italia Live, il mega evento in piazza Duomo a Milano. Durante il momento di Blanco, che ha chiuso il grande evento, una fan si è spinta oltre. Mentre il cantante, avvicinatosi agli spalti, scatenava la folla con Notti in bianco, la ragazza, approfittando della vicinanza, gli ha toccato le parti intime. Un video diffuso da un utente su TikTok ha ripreso l’intera scena.