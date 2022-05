Lo scorso fine settimana, Portofino è stata la cornice da favola del matrimonio tra Kourtney Kardashian e il batterista Travis Barker. Dopo essersi giurata amore eterno già a Las Vegas e a Santa Barbara, la coppia ha scelto l’Italia per la loro grande cerimonia, organizzata a Castello Brown con la complicità di Dolce & Gabbana. Ospite musicale all’evento è stato Andrea Bocelli, accompagnato al pianoforte dal figlio Matteo, che ha regalato agli sposi un romantico momento sulle note di Can’t Help Falling In Love di Elvis Presley.