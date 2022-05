La dottoressa Dvora Ancona, conosciuta dal pubblico di Canale5 per qualche ospitata nei salotti dursiani e dagli abitanti di Milano per via dei cartelli della sua “clinica di bellezza” appesi ovunque, ha detto la sua sull’Isola dei Famosi e non ci è “andata giù” leggerissima. Anzi. Secondo Ancona, chirurgo estetico, se in Honduras pare scarseggiare il cibo come da “tradizione” del reality, il botox arriva eccome. “Qualcuno è stato appena riempito come un maialino. Abbiamo capito che all’Isola vanno anche i medici estetici. In sette giorni Carmen è cambiata: zigomi più gonfi, botulino appena fatto. Lory una settimana fa era tutta un’altra, screpolata, con herpes in bocca. Ora improvvisamente è un fiore, tutta riempita in faccia“, ha scritto. Il riferimento è a Lory Del Santo e a Carmen Di Pietro. Cosa dirà la produzione?