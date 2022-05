Fariba Tehrani ha rilasciato una lunga intervista a Nuovo tv, nella quale ha parlato dell’amore verso la figlia, Giulia Salemi, e del rapporto con il (quasi) genero, Pierpaolo Pretelli. Per lui, l’ex naufraga dell’Isola dei famosi ha speso parole d’affetto, ma non è mancata una tiratina d’orecchi: “Io e Pierpaolo nutriamo affetto sincero e rispetto reciproco, un difetto è che cerca sempre l’attenzione totale ed esclusiva di Giulia ed è un bel po’ geloso. Ma compensa tutto questo con i suoi tanti pregi”. La donna, però, nelle scorse ore, ha voluto fare una precisazione su Instagram. Secondo Fariba, infatti, le sue parole sono state “modificate per questione di spazio” dal giornale, che avrebbe in parte dato un significato differente all’intera intervista. Questa la sua dichiarazione senza tagli, riportata sui social dalla donna: “Le malelingue dicono che sono invadente con Giulia, io la lascio il più autonoma possibile, anche se mi piacerebbe sentirla tutti i giorni e mi manca sempre. Sapendo che hanno tanto da fare, li chiamo solo quando è necessario e vado da Giulia solo quando Pier non c’è o mi chiede aiuto per tenere loro figlio (il volpino Prince). Pierpaolo è al 100% un ragazzo meraviglioso, il figlio che desideravo tanto nella mia vita e che non ho avuto. Pier è educato, rispettoso, dolce, lavoratore, comprensivo, intelligente, simpatico, sensibile, generoso, e anche molto grato. Nella mia mente ho una bellissima immagine di Pierpaolo dipinto con i colori dell’arcobaleno. Faccio i complimenti a sua madre per questo figlio meraviglioso”.

