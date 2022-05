Il processo Depp contro Heard ricomincia con altre accuse di aggressione violenta. Dopo una settimana di pausa a Fairfax in Virginia è ripresa la causa di diffamazione intentata dal divo de I pirati dei Caraibi alla sua ex moglie con la richiesta di risarcimento di 50 milioni di dollari. La Heard è tornata a sedersi sul banco degli imputati presentando una nuova presunta aggressione dell’ex marito nei suoi confronti. Si tratterebbe di una reazione fisica violenta durante la loro luna di miele sull’Orient Express nel 2015. Secondo la donna, Depp l’avrebbe prima aggredita e poi tenuta per il collo mentre si trovavano nella loro cabina del vagone letto. “Mi ha stretto le mani attorno al collo contro la parete del vagone per molto tempo, pensavo potesse uccidermi”, ha spiegato la Heard in lacrime e in completo grigissimo con collo alla coreana da istitutrice. “Ero impaurita, anche se non credevo potesse farlo”. La Heard ha anche riferito di aver passato una “settimana d’inferno” dopo che il signor Depp era venuto a conoscenza del fatto che le era stato offerto un ruolo in un film con James Franco.

In quella occasione ha spiegato che Depp l’avrebbe presa a pugni e scaraventata contro un mobile. La Heard ha comunque ricordato nuovamente che il matrimonio è stato “a volte molto affettuoso”, ma è peggiorato nel tempo fino al punto in cui la tensione e la violenza sono diventate “quasi normali”. Un altro dato importante uscito dalla testimonianza di ieri della Heard riguarda l’autolesionismo di Depp. “Mentre litigavamo fisicamente spesso si faceva da solo tagli sulle braccia, si puntava il coltello al petto, o si spegneva sigarette sulla pelle”. Ultimo dato che riporta la BBC: l’avvocato di Depp, Camille Vasquez, ha smontato la testimonianza della Heard chiedendole perché c’erano così poche foto o cartelle cliniche a sostegno delle affermazioni di lesioni fisiche dovute alle sue presunte percosse. La Heard ha ribattuto che essere vittima di abusi la imbarazzava e che non ha mai cercato cure mediche ma è solo andata in analisi da un terapeuta. Per i lividi che le avrebbe provocato Depp sarebbe ricorsa a ghiaccio per ridurre il gonfiore e poi ad abbondanti dosi di trucco.