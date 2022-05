“Se siete tristi perché è lunedì, pensate a chi abita a Milano“. Questa la didascalia a corredo di uno scatto del capoluogo lombardo tra traffico e nebbia. A pubblicarla, nella giornata di ieri 16 maggio, è stata la pagina “The Roman Post” (seguita su Facebook da 250mila persone, su Instagram da 130mila). Tanti i commenti sotto al post: “Ci ho vissuto e confermo che è una ca**ta pazzesca”, “Sono milanese. Ho vissuto a Roma e sottoscrivo. Milano è triste”, hanno scritto alcuni utenti sotto all’immagine di una Milano grigia e con la nebbia. Tanti altri, invece, la pensano diversamente. Si va da un modesto: “La nebbia a Milano? Da quanto non ci venite?” fino agli sfottò più difficili da digerire per i romani. “Ma vi rendete conto in che stato versi Roma? Sembra una città del terzo mondo”, ha scritto qualcuno facendo riferimento al dilagante degrado della Capitale. E ancora: “Sì esatto, pensate quanto brutto deve essere svegliarsi la mattina senza le pantegane davanti alla porta di casa”. “A Milano non viviamo sommersi dalla spazzatura ed in compagnia di topi e cinghiali affetti dalla peste suina!, un altro dei pensieri a sfavore del post. Effettivamente è difficile dargli torto. E vale lo stesso per un altro commento, forse il più ragionevole: “Paragoni obsoleti. Io amo Roma e pure Milano. Non sono paragonabili”.