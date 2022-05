Un uomo, ubriaco, ha molestato una barista 18enne prima sul posto di lavoro, nel centro di Arconate (Milano), poi per strada: secondo quanto raccontato dal Giorno l’aggressore – dopo la prima molestia – ha lasciato il locale, ma si è ripresentato più tardi iniziando a pedinare la 18enne che, finito il turno, stava tornando a casa. Raggiunta la ragazza, l’avrebbe palpeggiata tentando di baciarla, ma la vittima è riuscita a chiamare il padre – e titolare del bar – che ha raggiunto l’aggressore e, sceso di macchina, l’avrebbe picchiato finché non sono intervenuti alcuni passanti a fermarlo. L’aggressore, un operaio di 47 anni, è stato denunciato ai carabinieri, mentre la ragazza è stata portata in ospedale per accertamenti.

In un post su Facebook, il comune di Arconate ha condannato la vicenda sostenendo che “le condotte dell’aggressore, esposte in una denuncia-querela dalla parte offesa, potrebbero configurare gravi ipotesi di reato. In attesa che la vicenda venga vagliata dalla competente autorità Giudiziaria – scrive l’amministrazione comunale – il Comune non può che prendere le distanze e censurare una simile condotta, che allo stato risulta del tutto incompatibile con i principi ed i valori del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai quali si devono conformare anche i dipendenti delle ditte appaltatrici“. Per questi motivi, si legge, il Comune provvederà a sospendere l’appalto con l’azienda di cui è dipendente l’operaio e, “nell’attesa di ulteriori valutazioni e determinazioni in merito all’accaduto, esprime solidarietà e vicinanza alla ragazza”.