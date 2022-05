Nuovo appuntamento, nella giornata della seconda semifinale all’Eurovision Song Contest di Torino, con la campagna “Vittime di odio” promossa dal Dipartimento della pubblica sicurezza e Rai. In occasione del concerto LGBT all’Eurovillage, Diodato, Cristina d’Avena, le Karma B, e altri artisti, nella clip pubblicata sui canali social della Polizia di Stato, di Rai per il Sociale, Eurovision Rai e Rai1, invitano tutti a “far rumore” contro l’odio di genere e contro ogni forma di discriminazione e ad avere il coraggio di essere se’ stessi. Ognuno deve vedere nell’altro semplicemente una persona perche’ tutti hanno il diritto di sognare e di amare. Fino a sabato, all’Euro Village nel Parco del Valentino a Torino, la polizia postale e l’Oscad accolgono i tanti giovani presenti per parlare con loro di tolleranza e cultura della non discriminazione, affinché in futuro non esistano più differenze basate sull’orientamento sessuale o sul genere ma solo persone libere di vivere la propria vita.