“Anche questa settimana si registra una lieve discesa dell’incidenza dei casi che si fissa a 485 casi per centomila abitanti. Resta stabile Rt a 0,96 quindi di poco al di sotto di 1″. Lo dice Giovanni Rezza, direttore generale Prevenzione del Ministero della Salute nel consueto punto settimanale. “Il tasso di occupazione dei reparti ordinari e delle intensive è rispettivamente al 12, 6 e al 3,4% – aggiunge – Quindi c’è una decisa discesa nell’occupazione dei posti di area medica mentre scende di poco terapia intensiva. Entrambi i reparti, comunque, sono ben al di sotto della soglia critica”. Tuttavia, specifica l’esperto, la circolazione virale “è ancora piuttosto elevata” quindi “è importante continuare a mantenere le misure ispirate alla prudenza ma soprattutto è particolarmente importante effettuare la terza dose di vaccino anti-Covid per coloro che non la abbiano ancora fatta e la quarta dose per gli over80 o gli over60 vulnerabili”.