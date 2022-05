C’è un po’ di amarezza, forse, nelle parole postate da Achille Lauro ieri notte, poco dopo aver appreso che domani, 14 maggio, non sarà in gara alla serata finale di Eurovision Song Contest. “Grazie Bellezze sbattetemi giù dal toro se riuscite. Ci vediamo in Tour, vi amo”, ha scritto su Instagram. Il riferimento è al toro meccanico “cavalcato” durante l’esibizione alla seconda semifinale, un toro di velluto rosso e con corna tempestate di Swarovsky. Stripper non ha convinto l’Europa, nonostante l’esibizione da rockstar di Lauro che, in mondovisione, ha anche baciato sulle labbra il collega fraterno Boss Doms. Immediato il commento di Mara Venier, che ha scritto: “Sempre con te… sempre. Comunque eri pazzesco amore de zia”. In gara per San Marino, il cantante finisce così la sua esperienza all’Eurovision, ma inizierà presto un lungo tour che partirà proprio dalla provincia di Torino, a Nichelino, al Stupinigi Sonic Park.

