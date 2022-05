Il 1°maggio scorso, l’attrice Ashley Judd e la sorella Wynonna avevano annunciato attraverso i social la morte della loro madre, la cantante Naomi Judd: “Stamattina abbiamo vissuto una tragedia. Abbiamo perso la nostra meravigliosa madre a causa di una malattia mentale. Siamo distrutte, la amavamo molto”. Le due sorelle non avevano aggiunto altri particolari, limitandosi solo a ricordare quanto, nel corso degli anni, la donna avesse sofferto di depressione, male del quale aveva parlato anche in un libro, My Descent into Depression and How I Emerged with Hope. Ospite di Good Morning America giovedì 12 maggio, Ashley Judd ha rivelato la vera causa della morte della mamma: “Eravamo a casa e aspettavamo un’amica. Quando è arrivata sono andata ad accoglierla all’ingresso. Sono rientrata e volevo avvertire mia madre. L’ho trovata io, esanime. Ha usato un’arma da fuoco: questa è l’informazione che siamo molto a disagio a condividere”. L’attrice ha poi aggiunto: “È importante distinguere tra la persona amata e la malattia”.