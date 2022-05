Lapo Elkann non ha avuto bisogno di molte parole per raccontare un’esperienza che lo ha toccato profondamente. “Durante esami di routine ho visto una mamma accarezzare i capelli della figlia ventenne. Lei così giovane, ma malata terminale. La mamma forte, ma con gli occhi velati dalla tristezza. Che dono la vita, che equilibrio fragile il nostro vivere. Tanti pensieri…“, ha scritto su Twitter. E in molti, moltissimi hanno risposto. Alcuni, con un cuore. Altri raccontando la propria esperienza: “Ciao Lapo, si capisce bene che quello che dici è dettato dal tuo cuore e non dalla circostanza. È bello sentire certe cose… Nella tua famiglia è successo a Giovannino, figlio di Umberto. Che tristezza, mi ricordo”, “Mi fa pensare a mio fratello, Gianpiero, andato via a soli 26 anni nel 2020. A mia madre, a mio padre che, come me, ancora non hanno superato questo dolore immenso. Mi manca terribilmente”, “Bisogna esser grati di quel che si ha quando lo si ha Lapo. Gioire delle piccole cose, che sono le più preziose”, “Nel 2003 ci ha lasciato il mio angelo, mio fratello, a soli 32 anni… ci mancata tantissimo”.

