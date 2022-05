Alba Parietti ha ritrovato l’amore e vuole gridarlo al mondo intero. Il pettegolezzo stava girando già da settimane ma la stessa Parietti si era limitata a confermare di essere impegnata, senza però rivelare molti dettagli. Adesso è cambiato tutto. Nelle ultime 24 ore, infatti, la showgirl 60enne ha pubblicato una serie di scatti romantici insieme al suo nuovo compagno. Baci appassionati in acqua, ad Ibiza. E poi un selfie a Roma, dopo una serata trascorsa insieme all’insegna dell’allegria e del karaoke. Le didascalie che accompagnano gli scatti parlano chiaro: “F e A. Non abbiam bisogno di parole. La mia migliore stagione” oppure: “Non chiedeteci più se è una cosa seria. L’amore è una cosa seria e importante. Forse la più seria (ve lo dico dopo 8 anni da single granitica e convinta). E ancora: “Fino a due mesi fa ero Io, adesso siamo Noi. Io e Fabio”.

Numerosi i commenti sotto ai post: fan, colleghi e amici si sono congratulati con Alba rivolgendole i migliori auguri per la relazione. Qualcuno, più curioso, ha invece chiesto: “Ma chi è? Spiegate anche per noi comuni mortali?”. “Non fa parte del mondo dello spettacolo, è un manager“, ha replicato una utente. Ma è davvero così? Risposta affermativa. Stando a quanto riportato anche da Fanpage, si tratta di Fabio Adami. Romano, 55 anni, lavora da anni presso l’area vendite di Poste Italiane. Dunque sì, nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo. L’uomo sarebbe già padre di due figli: una ragazza e un bambino più piccolo. Adami e Parietti si frequenterebbero da circa un anno ma solo di recente hanno deciso di uscire allo scoperto. Secondo il magazine diretto da Alfonso Signorini, Chi, la coppia si è conosciuta durante una cena tra amici in comune la scorsa estate. Da quel momento non si sono più lasciati.